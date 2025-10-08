Зеленский: у россиян приказ штурмовать любой ценой, СБУ готовит новые операции

По его словам, СБУ продолжает наносить эффективные удары по российским войскам, в частности уничтожая системы противовоздушной обороны противника.

"Подробно обсудили боевую работу службы. Спасибо всем задействованным воинам", - отметил Зеленский.

Он отметил, что украинские дальнобойные ракеты-дроны демонстрируют все большую эффективность. Отдельно президент отметил воинов ЦСО "А" СБУ, которые активно действуют на Покровском направлении.

По его словам, российские войска получили приказ штурмовать позиции украинских защитников любой ценой, однако ежедневно несут значительные потери.

"Только наши воины СБУ и только на Покровском направлении уничтожают более 100 оккупантов в день. Всего за прошлый месяц ликвидировано 3028 российских военных - по каждому из них есть подтверждение", - подчеркнул глава государства.

Удары СБУ

На днях мы писали, что дальнобойные дроны СБУ поразили один из ведущих российский нефтеперерабатывающих заводов. Речь идет об "Орскнефтеоргсинтезе", который находится в 1400 км от границы Украины.

По данным Reuters, совместная работа СБУ, ССО, ГУР и СБС суммарно вывела из строя около 20% мощностей нефтепереработки в России, что вызвало топливный кризис и усложнило логистику.

Также мы писали, что два беспилотника атаковали Тюменский НПЗ в России. В результате удара повреждены ректификационная колонна и часть системы водоснабжения