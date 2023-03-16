Зеленский в годовщину удара по драмтеатру в Мариуполе: виновным не удастся скрыться

Зеленский считает, что совершенное россиянами преступление в Мариуполе является одним из самых страшных в этой войне. Президент напомнил, что в здании драмтеатра от российских обстрелов прятались женщины с детьми, беременные, пожилые люди. Драмтеатр был гражданским объектом, который русские уничтожили сознательно.

"Настанет день - и мы освободим Мариуполь. Весь наш юг. Весь наш восток. Так же, как мы освобождали другие наши города. Наступит день - и будет создан трибунал, возвращающий справедливость нашему народу. Трибунал, который накажет этого агрессора так же, как были наказаны агрессоры прошлого. Наступит день - и все виновники военных преступлений против украинцев окажутся в залах Международного уголовного суда и национальных судов", - заявил президент.