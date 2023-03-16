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Зеленский в годовщину удара по драмтеатру в Мариуполе: виновным не удастся скрыться

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Украина, Четверг 16 марта 2023 22:20
Зеленский в годовщину удара по драмтеатру в Мариуполе: виновным не удастся скрыться Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский в годовщину бомбардировки россиянами драматического театра в Мариуполе заявил, что Украина найдет всех виновных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение Зеленского.

Зеленский считает, что совершенное россиянами преступление в Мариуполе является одним из самых страшных в этой войне. Президент напомнил, что в здании драмтеатра от российских обстрелов прятались женщины с детьми, беременные, пожилые люди. Драмтеатр был гражданским объектом, который русские уничтожили сознательно.

"Настанет день - и мы освободим Мариуполь. Весь наш юг. Весь наш восток. Так же, как мы освобождали другие наши города. Наступит день - и будет создан трибунал, возвращающий справедливость нашему народу. Трибунал, который накажет этого агрессора так же, как были наказаны агрессоры прошлого. Наступит день - и все виновники военных преступлений против украинцев окажутся в залах Международного уголовного суда и национальных судов", - заявил президент.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в оккупированном Мариуполе устроили беспрецедентную зачистку следов бомбардировки драматического театра. Захватчики уже взялись за подвальные помещения.

Напомним, что во время осады Мариуполя, 16 марта, российские войска сбросили авиабомбу на крышу Мариупольского драматического театра, где укрывались гражданские обстрелы. В нем скрывались по разным данным от 500 человек до 1200 мирных жителей.

По данным горсовета тогда погибли около 300 человек, но информационное агентство Associated Press провело собственное расследование и пришло к выводу, что в результате авиаудара количество погибших могло составить около 600 человек.

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