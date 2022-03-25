ru ua
Пт, 25 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Маріуполі під час обстрілу драмтеатру загинули близько 300 осіб, - міськрада

Новость на русском →
Маріуполь, П'ятниця 25 березня 2022 11:22
У Маріуполі під час обстрілу драмтеатру загинули близько 300 осіб, - міськрада Фото: у Маріуполі під час обстрілу драмтеатру загинули 300 осіб (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Під час бомбардування російськими окупантами драматичного театру в Маріуполі загинули щонайменше 300 осіб. Цю інформацію підтверджують очевидці авіаудару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду.

"На жаль, починаємо цей день із поганих новин. Ось очевидців з'явилася інформація про те, що у Драматичному театрі Маріуполя внаслідок бомбардування російським літаком загинуло близько 300 людей. До останнього не хочеться вірити у цей жах. До останнього хочеться вірити, що всім удалося врятуватися", - йдеться у повідомленні.

У міськраді нагадали, що окупанти знали, що у бомбосховищі театру знаходяться діти, оскільки це було написано поряд з будівлею.

"Окупант знав, куди б'є. Знав, які можуть бути наслідки, і все одно бомби впали на місце, яке стало притулком для сотень маріупольців. Не може бути і ніколи не буде пояснення цієї нелюдської жорстокості. Як ніколи і не буде прощення тим, хто приніс до нашого будинку розруху, біль та страждання", - додали в міськраді.

Нагадаємо, російські військові скинули авіабомбу на драматичний театр у Маріуполі 16 березня. У бомбосховищі переховувалася майже тисяча мирних жителів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Вторгнення Росії до України Маріуполь
NEWS
В'язниця за фото. В Україні посилили покарання за публікацію даних про ЗСУ
В'язниця за фото. В Україні посилили покарання за публікацію даних про ЗСУ
DAILY
Геннадій Труханов: Ворог дуже хоче захопити Одесу, але цього не буде
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Геннадій Труханов: Ворог дуже хоче захопити Одесу, але цього не буде