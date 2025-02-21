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У Трампа ждут, что Зеленский подпишет сделку о редкоземах "в очень краткие сроки"

Пятница 21 февраля 2025 18:05
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У Трампа ждут, что Зеленский подпишет сделку о редкоземах "в очень краткие сроки" Фото: Майк Уолтц, советник президента США по нацбезопасности (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Вашингтоне ожидают, что президент Украины Владимир Зеленский уже в ближайшее время подпишет соглашение о редкоземельных металлах с США.

Как передает РБК-Украина, об этом на Конференции консервативного политического действия заявил советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц.

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего плана победы еще осенью прошлого года предложил США инвестировать в украинские редкоземельные металлы, многие из которых еще не полностью разработаны. И недавно президент США Дональд Трамп предложил Украине сделку по редкоземам.

"Смотрите, вот итог: президент Зеленский подпишет эту сделку, и вы увидите это в очень краткие сроки. И это хорошо для Украины. Что может быть лучше для Украины, чем экономическое партнерство с Соединенными Штатами, номер один? Что может быть лучше для Украины, чем прекращение убийств, номер два?", - добавил Уолтц.

Также он добавил, что американские власти "обязаны" вернуть сотни миллиардов долларов, которые "были вложены в войну".

Сделка о редкоземельных металлах

Напомним, министр финансов США Скотт Бессент на прошлой неделе посетил Киев, чтобы представить проект соглашения с Украиной о редкоземельных металлах. Президент Владимир Зеленский допускал, что соглашение могут заключить уже через несколько дней - на Мюнхенской конференции по безопасности, но этого не произошло до сих пор.

На этом фоне американские чиновники начали выражать недовольство. В частности, советник президента США Майкл Уолтц заявил о "разочаровании" Дональда Трампа.

В свою очередь глава украинского государства отметил, что в соглашении не было упоминаний о гарантиях безопасности для Украины. США только хотели получить контроль над 50% определенных ресурсов.

При этом вчера, 20 февраля, Axios написало о том, что администрация Трампа передала Украине улучшенную версию соглашения о редкоземельных металлах.

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