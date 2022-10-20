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Зеленский резко прошелся по тем, кто призывает ослабить санкции против России

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Четверг 20 октября 2022 20:24
Зеленский резко прошелся по тем, кто призывает ослабить санкции против России Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Те, кто призывает ослабить санкции против России за ее террор, ставит все европейское сообщество в зависимость от величайшей антиевропейской силы в современном мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Любой, кто призывает ослабить санкции против России за террор, или пытается политически торпедировать санкционный механизм, не только пытается сделать российский террор безнаказанным, не только предает память жертв террора, но и ставит все европейское сообщество в зависимость от величайшей антиевропейской силы в современном мире", - заявил Зеленский.

Президент отметил, чтобы на такие голоса в Европе обращали внимание.

"Они против Европы", - добавил Зеленский.

Напомним, что Венгрия выступает против наложения санкций на российскую ядерную энергетику.

Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на сегодняшнем саммите Европейского союза намерен убедить лидеров стран-участниц ЕС пересмотреть санкции против России.

Ранее стало известно, что Венгрия снова блокирует энергетические санкции ЕС против России.

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