Зеленский резко прошелся по тем, кто призывает ослабить санкции против России

Те, кто призывает ослабить санкции против России за ее террор, ставит все европейское сообщество в зависимость от величайшей антиевропейской силы в современном мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Любой, кто призывает ослабить санкции против России за террор, или пытается политически торпедировать санкционный механизм, не только пытается сделать российский террор безнаказанным, не только предает память жертв террора, но и ставит все европейское сообщество в зависимость от величайшей антиевропейской силы в современном мире", - заявил Зеленский.

Президент отметил, чтобы на такие голоса в Европе обращали внимание.

"Они против Европы", - добавил Зеленский.