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Зеленський різко пройшовся по тим, хто закликає послабити санкції проти Росії

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Четвер 20 жовтня 2022 20:24
Зеленський різко пройшовся по тим, хто закликає послабити санкції проти Росії Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Ті, хто закликає послабити санкції проти Росії за її терор, ставить всю європейську спільноту в залежність від найбільшої антиєвропейської сили в сучасному світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Будь-хто, хто закликає послабити санкції проти Росії за терор, чи намагається політично торпедувати санкційний механізм, не лише намагається зробити російський терор безкарним, не тільки зраджує пам'ять жертв терору, але і ставить всю європейську спільноту в залежність від найбільшої антиєвропейської сили в сучасному світі", - заявив Зеленський.

Президент наголосив на тому, аби на такі голоси у Європі звертали увагу.

"Вони проти Європи", - додав Зеленський.

Нагадаємо, що Угорщина виступає проти накладання санкцій на російську ядерну енергетику.

Також прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на сьогоднішньому саміті Європейського союзу має намір переконати лідерів країн-учасниць ЄС переглянути санкції проти Росії.

Раніше стало відомо, що Угорщина знову блокує енергетичні санкції ЄС проти Росії.

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