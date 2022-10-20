Зеленський різко пройшовся по тим, хто закликає послабити санкції проти Росії

Ті, хто закликає послабити санкції проти Росії за її терор, ставить всю європейську спільноту в залежність від найбільшої антиєвропейської сили в сучасному світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Будь-хто, хто закликає послабити санкції проти Росії за терор, чи намагається політично торпедувати санкційний механізм, не лише намагається зробити російський терор безкарним, не тільки зраджує пам'ять жертв терору, але і ставить всю європейську спільноту в залежність від найбільшої антиєвропейської сили в сучасному світі", - заявив Зеленський.

Президент наголосив на тому, аби на такі голоси у Європі звертали увагу.

"Вони проти Європи", - додав Зеленський.