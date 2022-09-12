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Угорщина виступає проти накладання санкцій на російську ядерну енергетику

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Понеділок 12 вересня 2022 17:01
Угорщина виступає проти накладання санкцій на російську ядерну енергетику Фото: міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто (flickr by U S Department of State)
Автор: Дмитро Браславський

Угорщина хоче від Єврокомісії гарантій, що російська ядерна енергетика не потрапить під обмеження Європейського союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністра іноземних справ Петра Сійярто.

"У першому пакеті санкцій у Брюсселі мова йшла про те, що ядерна енергетика не підпадатиме під санкції. Ми закликаємо Європейську комісію гарантувати, що кожна установа в Брюсселі, кожен національний орган та кожен банк, що працює в Європі, дотримуються цього положення", - йдеться у повідомленні.

Угорський міністр про це заявив, вирушаючи на Конгрес ядерної енергетики Центральної та Східної Європи.

Атомну електростанцію "Пакш" наразі добудовує "Росатом". Вона повністю залежна від російського ядерного палива. В останній час Угорщина збільшила інвестиції в АЕС "Пакш".

АЕС "Пакш" покриває близько 40% потреб країни в електроенергії. Її побудували за радянським проектом й запустили в експлуатацію у 80-х роках.

Нагадаємо, що у Чехії допускають можливий вихід Угорщини з Євросоюзу.

Також, в ЄС вважають Угорщину троянським конем Росії.

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