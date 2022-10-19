Орбан на саммите ЕС выступит за пересмотр санкций против России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .

"Несостоятельные санкции Брюсселя стали почти непосильным бременем для венгерской экономики и венгерских семей. На саммите ЕС, который начнется завтра, мы будем призывать пересмотреть политику санкций военного времени и поставить ее на разумную основу", - отметил он.

Напомним, ранее стало известно, что не только Венгрия блокировала восьмой пакет санкций против России, в который вошло ограничение цен на нефть. Против выступали Кипр, Мальта, Бельгия и Греция.

Однако именно Венгрия позиционирует себя как наиболее убежденный противник санкций. Кроме того, Виктор Орбан призывает свою страну готовиться к затяжной войне в Европе.

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