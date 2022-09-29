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Венгрия снова блокирует энергетические санкции ЕС против России

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Будапешт, Четверг 29 сентября 2022 15:54
Венгрия снова блокирует энергетические санкции ЕС против России Фото: Венгрия продолжает блокировать энергетические санкции против РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Венгрия не поддержит восьмой пакет санкций Европейского союза против России, если он будет включать энергетические ограничения.

Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Он заявил, что Венгрия уже много сделала для единства ЕС, но будет выступать против энергетических санкций.

"Мы ждем окончательный, полный список санкций, и тогда мы можем вести переговоры об этом. Венгрия не может поддержать энергетические санкции", - сказал Гуйяш.

Новый пакет антироссийских санкций

Еврокомиссия предложила добавить в восьмой пакет санкций против РФ жесткие торговые ограничения и ограничения цен на нефть для третьих стран.

Также ЕС хочет запретить импорт некоторых сталелитейных изделий из России, драгоценных металлов и камней. Кроме того, Брюссель намерен ограничить экспорт в РФ полупроводников, самолетов и некоторых химические вещества.

Напомним, ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции ЕС якобы превратили "локальную войну в Украине в глобальную экономическую войну".

Кроме того, Венгрия выступила против введения санкций против российского патриарха Кирилла.

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