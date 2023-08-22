Европа предоставит новую военную помощь Украине: Зеленский рассказал детали

"Результатами визитов в течение этих четырех дней являются, по меньшей мере, четыре новых оборонных пакета от наших партнеров. А основное чего мы достигли - это открытие для нашего государства поставок F-16", - сказал Зеленский.

В частности, по его словам, есть договоренности о конкретном количестве первой поставки истребителей от Нидерландов и Дании. Однако президент отметил, что идет работа над "еще большим результатом".

"Я встретился с нашими ребятами, которые уже начали тренировки в Дании. Также украинские пилоты и инженеры начнут обучение в других странах авиационной коалиции. Мы расширяем тренировочные программы", - добавил Зеленский.

Визит Зеленского в Европу

На выходных Зеленский посетил страны Северной Европы: Швецию, Нидерланды и Данию.

В ходе визита в Швецию 19 августа были достигнуты договоренности по вооружениям, в частности по производству техники в Украине, а также о начале тестирования пилотами ВСУ истребителей Gripen.

В Нидерландах и Дании 20 августа была достигнута договоренность о передаче Украине самолетов F-16 после обучения украинских пилотов.

Позже Зеленский отправился в Афины для встречи с лидерами Западных Балкан.

На саммите лидеры 11 стран юго-восточной Европы подписали Афинскую декларацию в поддержку территориальной целостности Украины.

Также президент Владимир Зеленский провел встречи с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым и президентом Сербии Александром Вучичем в рамках состоявшегося в Афинах саммита Украина - Балканы.