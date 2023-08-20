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Дания подтвердила согласие передать Украине самолеты F-16

Новина українською →
Дания, Воскресенье 20 августа 2023 16:39
Дания подтвердила согласие передать Украине самолеты F-16 Фото: Дания согласилась передать самолеты F-16 Украине (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Дания согласилась передать самолеты F-16 Украине, однако для этого необходимо соблюдение некоторых условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства обороны Дании.

"Мы соглашаемся передать самолеты F-16 Украине и украинским ВВС в тесном сотрудничестве с США и другими партнерами, когда будут выполнены условия для такой передачи", - говорилось в сообщении.

По данным Минобороны Дании, условия включают, но не ограничиваются этим:

  • успешно отобран, проверен и обучен украинский персонал,
  • необходимые разрешения, инфраструктуру и логистику.

Напомним, что сегодня стало известно, что Украина получит от Нидерландов 42 американских истребителя F-16.

Визит президента в Нидерланды

Сегодня, 20 августа, президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Нидерланды. Лидер страны сразу отметил, что главным вопросом его поездки в страну будут истребители F-16.

В частности, в повестке дня:

  • глобальный саммит мира;
  • Формула мира;
  • привлечения страны-террориста России к ответственности.

F-16

Истребители F-16 необходимы Украине не только для защиты от регулярных российских террористических обстрелов, но и для того, чтобы наши воины смогли составить конкуренцию российской авиации.

Недавно Соединенные Штаты Америки одобрили передачу Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов. По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Украина получит самолеты после завершения обучения пилотов.

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