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Санкції та постачання зброї збережуться. Байден відреагував на переговори України та РФ у Стамбулі

Новость на русском →
Вівторок 29 березня 2022 21:58
Санкції та постачання зброї збережуться. Байден відреагував на переговори України та РФ у Стамбулі Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Президент Сполучених Штатів Джо Байден обережно оцінив підсумки зустрічі української та російської делегації в Туреччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Американський президент наразі не бачить підстав для зміни політики США. Байден прагне перевірити відданість Росії мирним ініціативам.

"Ми подивимося, чи виконають вони те, що пропонують. А до тих пір ми продовжимо зберігати потужні санкції та далі забезпечуватимемо українських військових оборонними засобами", – заявив господар Білого дому.

До слова, американський держсекретар не помітив суттєвого прогресу в перемовинах України та РФ.

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