Санкції та постачання зброї збережуться. Байден відреагував на переговори України та РФ у Стамбулі
Фото: Джо Байден (Getty Images)
Президент Сполучених Штатів Джо Байден обережно оцінив підсумки зустрічі української та російської делегації в Туреччині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Американський президент наразі не бачить підстав для зміни політики США. Байден прагне перевірити відданість Росії мирним ініціативам.
"Ми подивимося, чи виконають вони те, що пропонують. А до тих пір ми продовжимо зберігати потужні санкції та далі забезпечуватимемо українських військових оборонними засобами", – заявив господар Білого дому.
До слова, американський держсекретар не помітив суттєвого прогресу в перемовинах України та РФ.
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