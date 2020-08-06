ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Зеленський про режим "тиші" на Донбасі: 10 днів немає поранених та загиблих

Донбас, Четвер 06 серпня 2020 14:59
Зеленський про режим "тиші" на Донбасі: 10 днів немає поранених та загиблих
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Зеленський говорить, що на Донбасі дотримуються режиму "тиші"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі виконується режим "тиші".​​ Впродовж останніх 10 днів у нас немає поранених, немає загиблих.

Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

Зазначимо, що новий режим "тиші" на Донбасі набрав чинності 27 липня.

"Важливо, що завжди, якщо почуємо, що хтось хоче на нас колись де-небудь наступати, ви завжди дасте гідну відсіч", - написав президент.

Раніше він заявляв, що в питанні порушень режиму припинення вогню на Донбасі багато питань і проблем, головне його завдання - відсутність втрат в рядах українських військових.

Зазначимо, після домовленості Тристоронньої контактної групи про початок перемир'я на Донбасі з 27 липня, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 251 порушення на Донбасі, у тому числі було 45 вибухів.

Раніше в РНБО підвели проміжні підсумки режиму припинення вогню на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Володимир ЗеленськийДонбас
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся