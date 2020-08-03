РНБО про припинення вогню на Донбасі: тиждень без бойових втрат

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (РБК-Україна)

Тиждень минув без обстрілів з важкого озброєння

Оголошений 27 липня режим припинення вогню на Донбасі дотримується вже сьомий день. За цей час не було зафіксовано бойових втрат і обстрілів з важких озброєнь.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Ради національної безпеки і оборони.

За даними Головного ситуаційного центру при РНБО, поодинокі випадки порушення режиму припинення вогню не мають системного характеру. На відміну від попередніх "різдвяного", "хлібного", "шкільного" та інших спроб перемир'я, сьогодні йде сьомий день без обстрілів з важкої зброї і бойових втрат.

Дані програмно-апаратного комплексу СОТА показують, що до нинішнього перемир'я щодня українські позиції на Донбасі обстрілювали 16-18 разів, переважно з артилерії, мінометів, протитанкових ракетних комплексів, а також безпілотних літальних апаратів і снайперської зброї. Щотижневі втрати були 2-3 загиблими і пораненими 6-8.

Секретар РНБО України Олексій Данілов висловив сподівання, що досягнуті Тристоронньою контактною групою домовленості й надалі будуть виконуватися, а будь-яким спробам дискредитації мирних ініціатив, включаючи провокації на лінії зіткнення, буде дано жорстку відсіч.

"Сподіваємося, що припинення вогню стане суттєвим кроком до закінчення війни і повернення наших територій", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі з початку перемир'я 14 разів провокували сили ООС.

Крім того, вже після оголошеного перемир'я в результаті обстрілу постраждав один мирний житель.