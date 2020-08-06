Зеленский о режиме "тишины" на Донбассе: 10 дней нет раненых и погибших

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский говорит, что на Донбассе соблюдают режим "тишины"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе выполняется режим "тишины". В течение последних 10 дней у нас нет раненых, нет погибших.

Об этом он написал на своей Telegram-канале.

Отметим, что новый режим "тишины" на Донбассе вступил в силу 27 июля.

"Важно, что всегда, если услышим, что кто-то хочет на нас когда-то где-нибудь наступать, вы всегда дадите достойный отпор", - написал президент.

Ранее он заявлял, что в вопросе нарушений режима прекращения огня на Донбассе много вопросов и проблем, главная его задача - отсутствие потерь в рядах украинских военных.

Отметим, после договоренности Трехсторонней контактной группы о начале перемирия на Донбассе с 27 июля, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 251 нарушение на Донбассе, в том числе было 45 взрывов.

Ранее в СНБО подвели промежуточные итоги режима прекращения огня на Донбассе.