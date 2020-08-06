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ОБСЄ зафіксувала понад 250 порушень на Донбасі з початку перемир'я

Донбас, Четвер 06 серпня 2020 01:22
ОБСЄ зафіксувала понад 250 порушень на Донбасі з початку перемир'я
Автор: Инна Собора

Перемир'я діє з 27 липня

Після домовленості Тристоронньої контактної групи про початок перемир'я на Донбасі з 27 липня, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 251 порушення на Донбасі. У тому числі було 45 вибухів.

Про це йдеться в звіті СММ ОБСЄ.

За останню добу в Донецькій області зафіксували три порушення режиму тиші, а в Луганській - два порушення.

"На кінець звітного періоду СММ зафіксувала в цілому 251 порушення режиму припинення вогню, обидва в Донецькій і Луганській областях (у тому числі 45 вибухів, два снаряди в польоті, три освітлювальні ракети і 201 чергу і постріл зі стрілецької зброї)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Донбасі з початку доби, 5 серпня, бойовики один раз порушили режим припинення вогню поблизу Шумов.

Раніше в РНБО підвели проміжні підсумки режиму припинення вогню на Донбасі.

Як писало РБК-Україна, на Донбасі з 27 липня діє режим припинення вогню, за цей період втрат серед українських військових немає, незважаючи на поодинокі обстріли з боку бойовиків.

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