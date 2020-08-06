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Зеленський про порушення "тиші" на Донбасі: там багато питань і проблем

Донбас, Четвер 06 серпня 2020 11:49
Зеленський про порушення "тиші" на Донбасі: там багато питань і проблем
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк

Зеленський заявив, що Україна бореться за те, щоб режим "тиші" не порушився

У питанні порушень режиму припинення вогню на Донбасі багато питань і проблем. Головне його завдання - відсутність втрат у лавах українських військових.

Про це на брифінгу в ході робочої поїздки до Донецької області заявив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський заявив, що йому складно пояснити, чому нинішнє припинення вогню протрималося вже більше тижня на відміну від попередніх угод про перемир'я.

"Ми боремося за те, щоб цей режим ("тиші", - ред.) не порушився, але все може бути. Це життя", - сказав президент.

Він підкреслив, що порушення можуть бути, а якщо б все залежало від української сторони, то усі б вже перейшли до наступних етапів завершення війни.

"Це діалог на кілька годин ... про, в принципі, порушення "тиші"... там багато питань, там багато проблем. Але, в цілому, ми вдячні нашим військовим. Найголовніше - ми хочемо витримати цей режим тиші і кожен день просто не втрачати наших військових. Гарантувати ми нічого не можемо, але ми робимо дуже багато", - додав Зеленський.

Нагадаємо, нова угода про повне припинення вогню на Донбасі набула чинності 27 липня; при цьому сторони можуть відкривати вогонь у відповідь у разі наступальних дій.

З початку перемир'я на Донбасі померли троє військових, проте це не бойові втрати.

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Новини України Володимир ЗеленськийДонбасрежим прекращения огня
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