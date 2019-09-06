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Призначено нового голову Запорізької ОДА

Новини » Політика    06.09.2019 - 12:16
Призначено нового голову Запорізької ОДА
Фото: Віталій Туринок (1news.zp.ua)

Туринок сьогодні був офіційно представлений в ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив Віталія Туринка новим головою Запорізької обласної державної адміністрації (ОДА). Відповідний указ опубліковано на сайті президента України.

У своїй декларації 45-річний Віталій Туринок повідомив, що він є власником "Рівненського домобудівного комбінату", а також компаній ТОВ "Вест-Пром" (Луцьк), яка займається торгівлею металобрухтом "Інтертрейд" (Луцьк), яка займається виробництвом бетону.

Як повідомляло РБК-Україна, 21 серпня Кабінет міністрів України схвалив кандидатури голів обласних державних адміністрацій у Вінницькій, Запорізькій та Рівненській областях, які запропонував президент України Володимир Зеленський Таким чином, Владислав Скальський буде призначений президентом на посаду голови Вінницької ОДА, Віталій Туринок - на посаду голови Запорізької ОДА Віталій Коваль на посаду голови Рівненської облдержадміністрації.

Відзначимо, на початку червня президент України Володимир Зеленський ініціював звільнення всіх голів обласних державних адміністрацій. За цей час у більшості областей вже призначені нові керівники ОДА.

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