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Світлична подала декларацію кандидата на посаду заступника секретаря РНБО

Новини » Політика    09.10.2019 - 10:33
Світлична подала декларацію кандидата на посаду заступника секретаря РНБО
Фото: Юлія Світлична (УНІАН)

Світлична очолює Харківську ОДА з 15 жовтня 2016 року

Глава Харківської обласної держадміністрації Юлія Світлична подала електронну декларацію на посаду заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

У декларації про доходи за 2018 рік вона задекларувала 2 квартири (32,7 і 42,1 кв.м) і недобудований гараж (15 кв.м) в Харкові, а також автомобіль Peugeot 2014 року випуску.

При цьому зарплата глави Харківської ОДА за 2018 рік склав 214 тис. 710 грн. Також вона отримала подарунок від матері, Валентини Світличної, на суму більше її річної зарплати - 261 тис. 560 грн.

Чиновниця також задекларувала грошові активи на рахунках в Приватбанку (358 доларів, 28 гривень і 94 євро), а також готівкові кошти (20 тис. Доларів, 7 тис. Євро та 100 тис. Гривень).

Світлична очолює Харківську ОДА з 15 жовтня 2016 року.

Відзначимо, раніше народний депутат від фракції "Слуга народу", голова підкомітету з питань організації та діяльності адвокатури, органів надання правової допомоги комітету Верховної ради України з питань правової політики Олексій Кучер подав електронну декларацію на посаду глави Харківської обладміністрації.

Нагадаємо, 6 вересня стало відомо, що Кабінет міністрів України підтримав рішення про перепризначення Юлії Світличної головою Харківської обласної державної адміністрації (ОДА).

Як писало РБК-Україна, Світлична за підсумками конкурсу вперше очолила Харківську ОДА в жовтні 2016 року. На посаді вона змінила Ігоря Райніна, який перейшов на роботу в адміністрацію п'ятого президента Петра Порошенка.

Додамо також, 3 жовтня президент Володимир Зеленський призначив секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данилова.

РНБО провів нараду з інформаційної протидії агресії проти України Зеленський призначив нового секретаря РНБО
Новини України РНБОЮлия Светличная
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