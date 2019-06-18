Зеленський розповів, про що скаже Путіну при можливій особистій зустрічі

Президент України Володимир Зеленський при можливій зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у першу чергу порушить питання окупованих територій - Криму та Донбасу. Як передає РБК-Україна, про це Зеленський заявив в інтерв'ю німецькому виданню Bild.

Зокрема, Зеленський на запитання журналіста про те, якими будуть перші слова, які Путін почує від українського президента при особистій зустрічі, відповів: "Почнемо з того, що Донбас і Крим - це Україна".

"Крим - це Україна. І ми сподіваємося, що скоро він повернеться. Я дуже люблю Крим. Я бував там багато-багато разів. Це унікальне місце в Україні зі своєю природою та історією. Для мене Крим завжди був і залишається частиною України", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 17 червня президент України здійснив перший офіційний візит на посаді до Франції, де зустрівся із президентом країни Еммануелем Макроном. За результатами зустрічі Зеленський повідомив, що зовнішньополітичні радники країн-членів "нормандського формату" найближчим часом зустрінуться для підготовки переговорів по Дрнбасу.

Також Зеленський у ході брифінгу після переговорів із Макроном заявив, що Україна не вестиме прямих переговорів із сепаратистами. Усі переговори можливі на міжнародному рівні - у Мінську чи в "нормандському форматі".