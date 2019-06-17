Україна починає підготовку до зустрічі у "нормандському форматі"

Фото: Володимир Зеленський і Еммануель Макрон (twitter.com/IuliiaMendel)

В найближчий час має відбутись зустріч радників країн-учасників для підготовки

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Франції повідомив, що зовнішньополітичні радники країн-членів "нормандського формату" найближчого часу зустрінуться для підготовки зустрічі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представництво президента Франції у Twitter.

"Наші зовнішньополітичні радники зустрінуться найближчим часом і підготують наступну зустріч лідерів. Це є ключовим питанням", - заявив Зеленський.

У той же час Макрон заявив, що французька сторона готова провести зустріч у "нормандському форматі".

"Коли прийде час, Франція готова провести засідання "нормандського формату", щоб підтримати зобов’язання", - повідомив президент Франції.

Він наголосив, що для цього потрібно буде зробити необхідні кроки, які зможуть підтверджувати наміри виконувати ці обов’язки.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Зеленський заявив, що Російська Федерація повинна виконати рішення Міжнародного Трибуналу та здійснити звільнення 24 українських моряків, які були захоплені поблизу Керченської протоки восени 2018 року