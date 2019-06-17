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Україна починає підготовку до зустрічі у "нормандському форматі"

Новини » Політика    17.06.2019 - 19:39
Україна починає підготовку до зустрічі у "нормандському форматі"
Фото: Володимир Зеленський і Еммануель Макрон (twitter.com/IuliiaMendel)

В найближчий час має відбутись зустріч радників країн-учасників для підготовки

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Франції повідомив, що зовнішньополітичні радники країн-членів "нормандського формату" найближчого часу зустрінуться для підготовки зустрічі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представництво президента Франції у Twitter.

"Наші зовнішньополітичні радники зустрінуться найближчим часом і підготують наступну зустріч лідерів. Це є ключовим питанням", - заявив Зеленський.

У той же час Макрон заявив, що французька сторона готова провести зустріч у "нормандському форматі".

"Коли прийде час, Франція готова провести засідання "нормандського формату", щоб підтримати зобов’язання", - повідомив президент Франції.

Він наголосив, що для цього потрібно буде зробити необхідні кроки, які зможуть підтверджувати наміри виконувати ці обов’язки.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Зеленський заявив, що Російська Федерація повинна виконати рішення Міжнародного Трибуналу та здійснити звільнення 24 українських моряків, які були захоплені поблизу Керченської протоки восени 2018 року

Зеленський прибув на зустріч з президентом Франції Зеленський сьогодні відвідає Францію
Новини України Володимир Зеленськийнормандский формат
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