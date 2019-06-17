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Україна не вестиме переговори з сепаратистами, - Зеленський

Новини » Політика    17.06.2019 - 20:08
Україна не вестиме переговори з сепаратистами, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент України повідомив, що єдиний шлях до миру - це дипломатичний та санкційний тиск

Президент України Володимир Зеленський після проведеної зустрічі з президентом Франції Емануелем Макроном заявив, що його головним завданням є завершення війни та повернення українських анексованих територій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представництво президента Франції у Twitter.

Зеленський заявив, що неможливо встановити мир військовим шляхом, бо він матиме "занадто високу ціну у тисячі людських життів".

"Єдиний шлях до миру - це дипломатичний та санкційний тиск, тому я прошу його зберегти. Я сподіваюся, що цьогорічне головування Франції у G7 сприятиме цьому питанню", - заявив президент України.

Також він наголосив, що не готовий до переговорів з сепаратистами.

"Ми не готові до переговорів з сепаратистами, ми готові діяти у Мінському форматі, ми готові у Мінському форматі продовжувати відносини й ми готові припинити вогонь", - повідомив Зеленський.

Президент України розповів, що під час Тристоронньої контактної групи 5 червня 2019 повідомляли про готовність до припинення вогню й звільнення полонених, що це першочергові речі, які повинні відбутись найближчим часом.

"Я думаю, що ми відновимо "Мінськ", а потім обов'язково повернемося до "нормандського формату" з паном Макроном в найближчий час, тому що я і народ України не можемо чекати ще 5 років, ми хочемо завершити війну", - заявив Зеленський.

"Щоб завершити війну цього повинні хотіти обидві сторони, а не лише Україна, тим паче, що війна не десь, на якійсь територія, а в Україні", - додав президент України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Україна починає підготовку до зустрічі у "нормандському форматі". В найближчий час має відбутись зустріч радників країн-учасників для підготовки.

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