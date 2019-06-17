Зеленський: Росія має виконати рішення Міжнародного Трибуналу

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський вірить, що РФ виконає рішення Міжнародного Трибуналу

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 17 червня, під час робочого візиту у Францію заявив, що Російська Федерація повинна виконати рішення Міжнародного Трибуналу та здійснити звільнення 24 українських моряків, які були захоплені поблизу Керченської протоки восени 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Адміністрацію президента України у Twitter.

"Росія має виконати рішення Міжнародного Трибуналу і повернути 24 українських моряки", - заявив Зеленський.

Він також додав, що вірить у те, що це може стати можливим.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Зеленський прибув на зустріч з президентом Франції. Зустріч відбувається у Єлисейському палаці в Парижі, де його зустрічали з військовими почестями, після чого лідери двох країн відправились на переговори.

Нагадаємо, що Зеленський заявив, що вважає законним своє рішення про розпуск Верховної ради та призначення позачергових виборів. На думку Зеленського, його рішення розпустити парламент було законним та відповідало запиту суспільства.