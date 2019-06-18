Зеленский рассказал, что скажет Путину при возможной личной встрече

Президент Украины Владимир Зеленский при возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным в первую очередь поднимет вопрос оккупированных территорий - Крыма и Донбасса. Как передает РБК-Украина, об этом Зеленский заявил в интервью немецкому изданию Bild.

В частности, Зеленский на вопрос журналиста о том, какими будут первые слова, которые Путин услышит от украинского президента при личной встрече, ответил: "Начнем с того, что Донбасс и Крым - это Украина".

"Крым - это Украина. И мы надеемся, что скоро он вернется. Я очень люблю Крым. Я бывал там много-много раз. Это уникальное место в Украине со своей природой и историей. Для меня Крым всегда был и остается частью Украины", - сказал Зеленский.

Напомним, 17 июня президент Украины совершил первый официальный визит на посту до Франции, где встретился с президентом страны Эммануэлем Макроном. По результатам встречи Зеленский сообщил, что внешнеполитические советники стран-членов "нормандского формата" в ближайшее время встретятся для подготовки переговоров по Дрнбасу.

Также Зеленский в ходе брифинга после переговоров с Макроном заявил, что Украина не будет вести прямых переговоров с сепаратистами. Все переговоры возможны на международном уровне - в Минске в "нормандском формате".