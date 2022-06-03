Колона військової техніки Білорусі підійшла до кордону з Волинською областю

Колона білоруської військової техніки підійшла до кордону з Волинською областю. Серед техніки в Дрогочині були помічені: 6 БТР і один МАЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн" .

За даними видання, сьогодні близько 11:35 в Кобринському районі, з боку села Борисівка в бік села Дівіна проїхала колона, в супроводі двох машин ДАІ. Потім повернула в Дівіну в бік кордону з Україною.

При цьому близько 12:45 з боку кордону з Україною в бік Кобрина рухалися два БТР і МАЗ, потім за ними колона з 6 БТР і МАЗу.