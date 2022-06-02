Ліси, мости та дороги. Білорусь масово мінує території на кордоні з Україною

Українські військові не помічають особливих загроз з боку Білорусі. Проте "північний сусід" активно мінує території вздовж українського кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

Зазначається, що білоруські війська посилили контроль на кордоні з Україною. Також вони мінують лісові та об’їзні дороги і мости.

"На Волинському та Поліському напрямках основні зусилля збройних сил Республіки Білорусь зосереджені на посиленні заходів щодо охорони державного кордону. Одночасно, здійснюється мінування лісових доріг, об’їзних шляхів та мостів у прикордонних з нашою державою районах", - йдеться у повідомленні.

Також в Генштабі попередили, що зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.