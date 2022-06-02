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Ліси, мости та дороги. Білорусь масово мінує території на кордоні з Україною

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Білорусь, Четвер 02 червня 2022 18:44
Ліси, мости та дороги. Білорусь масово мінує території на кордоні з Україною Фото: у Білорусі мінують території вздовж кордону з Україною (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові не помічають особливих загроз з боку Білорусі. Проте "північний сусід" активно мінує території вздовж українського кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що білоруські війська посилили контроль на кордоні з Україною. Також вони мінують лісові та об’їзні дороги і мости.

"На Волинському та Поліському напрямках основні зусилля збройних сил Республіки Білорусь зосереджені на посиленні заходів щодо охорони державного кордону. Одночасно, здійснюється мінування лісових доріг, об’їзних шляхів та мостів у прикордонних з нашою державою районах", - йдеться у повідомленні.

Також в Генштабі попередили, що зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.

Нагадаємо, Білорусь зняла зі зберігання танки та БМП, їх можуть передати Росії.

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Білорусь Генштаб ВСУ
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