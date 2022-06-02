Чи є ризик наступу на північні області і Київ: відповідь військових

Є три теоретичні варіанти вторгнення Росії в північні області. Однак поки немає особливих ризиків наступу ворожих військ в найближчі тижні.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Сценарії війни. Як далеко може зайти російська армія в Україні".

Перший теоретичний варіант вторгнення-російська армія зі своєї території заходить в Чернігівську та Сумську області. Другий сценарій-російська армія знову нападає на північні регіони з території Білорусі. Третій варіант - Путін змушує Лукашенка вступити у війну і ввести білоруські збройні сили в українські прикордонні області. Наприклад, в напрямок Луцьк-Львів, щоб ускладнити поставки західного озброєння.

Однак за словами координатора групи "Інформаційний спротив", полковника Костянтина Машовеца, на півночі поки не проглядаються особливі ризики наступу або Білоруських, або російських військ на територію України в найближчі тижні.

"Не зафіксовано створення ударних угруповань, навіть на тактичному рівні", - заявив він.

При цьому в Міністерстві оборони повідомляють, що сім батальйонів білоруських збройних сил, а це близько 3 тисяч осіб, знаходяться в Брестській і Гомельській областях поблизу кордону для охорони цієї ділянки.

Речник відомства Олександр Мотузяник повідомив, що на території Білорусі досі перебуває частина російських військ. Але в найближчій перспективі широкомасштабного наступу росіян з півночі не проглядається.

Екс-начальник прес-служби Генштабу, полковник ЗСУ Владислав Селезньов заявив, що українські інженери будують фортифікаційні споруди поблизу кордону з Білоруссю.

Він додав, що якби Олександр Лукашенко планував атакувати Україну, він зробив би це в лютому, коли для них був більш сприятливий період.

"А оскільки тоді він цього не зробив, то і зараз ймовірність застосування армії Республіки Білорусь невисока", - заявив Селезньов.

Орієнтовно такий же рівень загрози для Чернігівської та Сумської областей. Водночас у Київській військовій адміністрації кажуть, що фактичних ознак формування військ у Брянській та Курській області не спостерігається.

Для повторного наступу на Київ у російських військ поки не вистачає ні особового складу, ні техніки. Однак столиця не припиняє посилювати оборону на випадок, якщо Росія раптом вирішить знову привести до нього свої війська.