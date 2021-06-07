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Зеленський розповів, коли поїде на зустріч з Байденом

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Київ, Понеділок 07 червня 2021 20:34
Зеленський розповів, коли поїде на зустріч з Байденом Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський подякував американському лідеру Джо Байдену за запрошення відвідати Білий дім. Глава держави розповів, що його офіційний візит в США має відбутися вже у липні 2021 року.

Про це український президент написав у Twitter.

За словами глави держави, на порядку денному майбутнього візиту буде розширення стратегічної співпраці між Києвом та Вашингтоном.

"Дякую Байдену за запрошення під час нашої телефонної розмови відвідати Білий дім у липні цього року. Дуже очікую на зустріч, щоб обговорити шляхи розширення стратегічної співпраці України та США", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні відбулася телефонна розмова між Зеленським та Байденом. Президенти України та США провели розмову перед зустріччю Байдена з президентом Росії.

Як заявили у Білому домі, в ході телефонної розмови Байден висловив бажання зустрітися з Зеленським після того, як повернеться у Вашингтон після зустрічі з Путіним.

Додамо, до цього американський портал Axios повідомив, що Байден нібито передумав зустрічатися з Зеленським після зміни керівництва у "Нафтогазі".

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