Зеленський розповів, коли поїде на зустріч з Байденом

Президент Володимир Зеленський подякував американському лідеру Джо Байдену за запрошення відвідати Білий дім . Глава держави розповів, що його офіційний візит в США має відбутися вже у липні 2021 року.

Про це український президент написав у Twitter .

"Дякую Байдену за запрошення під час нашої телефонної розмови відвідати Білий дім у липні цього року. Дуже очікую на зустріч, щоб обговорити шляхи розширення стратегічної співпраці України та США", - заявив Зеленський.

За словами глави держави, на порядку денному майбутнього візиту буде розширення стратегічної співпраці між Києвом та Вашингтоном.

Нагадаємо, сьогодні відбулася телефонна розмова між Зеленським та Байденом. Президенти України та США провели розмову перед зустріччю Байдена з президентом Росії.

Як заявили у Білому домі, в ході телефонної розмови Байден висловив бажання зустрітися з Зеленським після того, як повернеться у Вашингтон після зустрічі з Путіним.

Додамо, до цього американський портал Axios повідомив, що Байден нібито передумав зустрічатися з Зеленським після зміни керівництва у "Нафтогазі".