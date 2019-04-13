У Зеленського прокоментували рух України в НАТО

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

У штабі Зеленського впевнені, що курс в НАТО важливий для України

Спікер передвиборчого штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського Дмитро Разумков заявив, що інтеграція в НАТО є важливою для України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Разумкова, інтеграція в Північноатлантичний альянс дійсно важлива для України і наразі в штабі Зеленського не бачать її альтернативи.

"Якщо ми говоримо про інтеграцію до Північноатлантичного альянсу - так, це дійсно важливо і, на жаль, чи, на щастя, іншої альтернативи руху України в цьому напрямку немає", - заявив він.

Також Разумков додав, що українці вже давно зробили свій "цивілізаційний вибір".

"Він (вибір - ред.) був підтверджений в 2014 році, загибеллю людей на Майдані під час Революції Гідності, він підтверджується тим, що українська армія відстоює наш суверенітет на сході країни, але це ще важкий шлях, який нам належить пройти", - зазначив спікер штабу Зеленського.

Нагадаємо, раніше спікер штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського Дмитро Разумков заявив, що наразі вони не бачать альтернативи мінському процесу для врегулювання конфлікту на Донбасі. Він зазначив, що повернення окупованих територій Донбасу та Криму повинне відбуватися виключно на умовах України.