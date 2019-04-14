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Зеленський прокоментував, чому на нього працюють люди Коломойського

Новини » Вибори 2019    14.04.2019 - 09:17
Зеленський прокоментував, чому на нього працюють люди Коломойського
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський заявив, що у нього з цими людьми контракт

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський прокоментував, чому в його команді присутні юрист і охорона українського олігарха Ігоря Коломойського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю Зеленського для Новини України.

Зеленський пояснив, що у нього з цими людьми заключений контракт.

"У нас контракт, контракт з точки зору компанії, яка займається захистом, яка займається безпекою. Ось і все. Андрій Богдан (юрист Коломойського) - одна з трьох компаній, ну він один з там компаньйонів, я не знаю, власне кажучи, всю систему кореневу, хто з них там компаньйон, хто господар цієї компанії", - повідомив Зеленський.

Також він додав, що юридичним супроводом його партії та його команди займаються 3 компанії.

Раніше РБК-Україна повідмляло, що Коломойський підтвердив, що юрист Зеленського є його адвокатом. Олігарх Ігор Коломойський повідомив, що юрист кандидата в президенти України Володимира Зеленського Андрій Богдан є також і його адвокатом.

Нагадаємо, у Зеленського прокоментували рух України в НАТО. За словами спікера передвиборчого штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського Дмитра Разумкова, інтеграція в Північноатлантичний альянс дійсно важлива для України і наразі в штабі Зеленського не бачать її альтернативи.

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