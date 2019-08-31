Зеленський розповів, чого очікує від зустрічі з Трампом

Економічна співпраця між Україною та Сполученими Штатами Америки буде головним питанням зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Вашингтоні. Про це йдеться в телеінтерв'ю глави держави.

Зеленський наголосив, що Сполучені Штати є стратегічним партнером України в питаннях економіки, енергетики, безпеки в енергетичному секторі, незалежності та оборонно-промисловому комплексі. Він додав, що основним питанням зустрічі буде економічна співпраця.

"З президентом (США - ред.) треба зустрітись, познайомитись, подивитись в очі, сказати, що їх цікавить в країні, ми скажемо - що нам потрібно від них. Ми не будемо стояти з протягнутою рукою, ми пропонуємо: інвестуйте в країну, нам потрібні більш дешеві гроші. Я розумію, що немає довіри до правоохоронної системи, але будемо над цим працювати. Ми повинні бути сильною, незалежною країною і пишатись нею. І їхати просто сказати: "Будь ласка, дайте нам трошки грошей, ви така велика країна, ми будемо вас підтримувати" - ні, ми нормальна країна, у нас просто іде війна, ми сильна країна, і у нас дуже гарні люди, і не дурніші за будь-яку Америку. Тому давайте разом працювати", - пояснив президент.

Також, за словами глави держави, Сполучені Штати "відверто підтримують" Україну.

"Є ще питання міжнародних відносин, питання рішення припинення війни, очікуємо на їхню підтримку, але вони відверто підтримують", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон під час візиту в Київ обговорив з Володимиром Зеленським підготовку двосторонніх переговорів на рівні глав держав.

Також РБК-Україна писало, що зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа може відбутися у вересні поточного року.