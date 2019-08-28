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Болтон в Києві обговорив підготовку зустрічі Трампа з Зеленським

Новини » Політика    28.08.2019 - 15:40
Болтон в Києві обговорив підготовку зустрічі Трампа з Зеленським
Фото: Володимир Зеленський і Джон Болтон (president.gov.ua)

Зеленський планує зустрітися з Трампом

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з радником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном обговорив підготовку двосторонніх переговорів на рівні глав держав. Про це повідомляє президентська прес-служба.

Як зазначається у повідомленні, крім того, були обговорені можливості поглиблення українсько-американського співробітництва у сферах безпеки та оборони, енергетичної безпеки, а також у питаннях реформування Збройних сил України та української оборонної промисловості.

Зеленський також подякував американській стороні за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, послідовну офіційну політику щодо Криму і зусилля, спрямовані на досягнення прогресу у мирному врегулюванні на Донбасі, повідомили в прес-службі.

"Президент України висловив надію, що США зможуть залучатися до переговорного процесу щодо Донбасу. Він зазначив, що Україна вітала б приєднання Сполучених Штатів до Нормандскому формату", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, радник з питань національної безпеки США Джон Болтон заявив, що президент США Дональд Трамп і Володимир Зеленський, президент України, проведуть зустріч в Польщі.

Раніше посол України в США Валерій Чалий повідомляв, що на даний момент йде підготовка зустрічі Зеленського з Трампом. Попередньою датою візиту Зеленського в США він назвав серпень-вересень 2019 року.

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Новини України Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиДональд Трамп
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