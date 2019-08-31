Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи с Трампом

Экономическое сотрудничество между Украиной и Соединенными Штатами Америки будет главным вопросом встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Вашингтоне. Об этом говорится в телеинтервью главы государства.

Зеленский подчеркнул, что Соединенные Штаты являются стратегическим партнером Украины в вопросах экономики, энергетики, безопасности в энергетическом секторе, независимости и оборонно-промышленном комплексе. Он добавил, что основным вопросом встречи будет экономическое сотрудничество.

"С президентом (США - ред.) надо встретиться, познакомиться, посмотреть в глаза, сказать, что их интересует в стране, мы скажем - что нам нужно от них. Мы не будем стоять с протянутой рукой, мы предлагаем: инвестируйте в страну, нам нужны более дешевые деньги. Я понимаю, что нет доверия к правоохранительной системы, но будем над этим работать. Мы должны быть сильной, независимой страной и гордиться ею. И ехать просто сказать: "Пожалуйста, дайте нам немножко денег, вы такая большая страна, мы будем вас поддерживать" - нет, мы нормальная страна, у нас просто идет война, мы сильная страна, и у нас очень хорошие люди, и не глупее за любую Америку. Поэтому давайте вместе работать", - пояснил президент.

Также, по словам главы государства, Соединенные Штаты "откровенно поддерживают" Украину.

"Есть еще вопросы международных отношений, решение вопроса прекращения войны, рассчитываем на их поддержку, но они откровенно поддерживают", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время визита в Киев обсудил с Владимиром Зеленским подготовку двусторонних переговоров на уровне глав государств.

Также РБК-Украина писало, что встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа может состояться в cентябре текущего года.