Чалий розповів про підготовку зустрічі Трампа з Зеленським

Фото: Валерій Чалий (УНІАН)

На цьому тижні представники Зеленського вирушать у Вашингтон для підготовки візиту президента

Представники українського президента Володимира Зеленського цього тижня вирушать до Вашингтона для підготовки його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Як передає РБК-Україна, про це сказав посол України в Штатах Валерій Чалий в ефірі "Голосу Америки".

Підготовку поводить посольство України в США. Також представники президента обговорять дату візиту Зеленського.

"Ми працюємо над цим. На цьому тижні, ви побачите, приїдуть представники президента Зеленського, і ми спільно будемо тут працювати, щоб визначити і дату візиту, і наповнити його змістом. Я думаю, це питання наступних місяців", - сказав Чалий.

Попередньо він назвав дату візиту - це буде серпень-вересень 2019 року.

Нагадаємо, нещодавно спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер сказав, що в Сполучених Штатах очікують на візит президента України Володимира Зеленського найближчим часом. Він також додав, що США прагнуть дати президенту Зеленському сигнал, що повністю підтримують його зусилля у проведенні реформ в Україні.