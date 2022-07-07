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Джонсон оголосив про відставку: що далі

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Україна, Четвер 07 липня 2022 16:21
Джонсон оголосив про відставку: що далі Фото: Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великобританії (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Борис Джонсон подав у відставку з поста лідера консерваторів і залишить крісло прем'єр-міністра, коли буде обрано нового прем'єра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Він залишає Downing Street після менш ніж трьох років роботи, незважаючи на те, що отримав величезну більшість на загальних виборах 2019 року.

Після відставки лідера консерваторів розпочинаються вибори нового лідера партії. Відповідно до чинних правил, щоб балотуватися, кандидатам потрібна підтримка восьми депутатів-консерваторів.

Як призначається наступний прем'єр-міністр?

Той, хто переможе в конкурсі на лідерство консерваторів, стане лідером партії з найбільшою кількістю депутатів у парламенті.

Тому королева попросить їх сформувати уряд.
Чи будуть загальні вибори? Ні.

Коли прем'єр-міністр йде у відставку, загальні вибори не проводяться.

Вибори можуть відбутися в січні 2025 року, але новий прем'єр-міністр може вирішити призначити вибори раніше.

Як довго Борис Джонсон залишатиметься при владі?

Джонсон має намір продовжувати працювати на посаді прем'єр-міністра, доки не прийде новий лідер.

Це означає, що він залишиться на посаді, поки консерватори не оберуть нового лідера.

У своїй заяві про відставку він сказав, що процес вибору нового лідера повинен початися зараз, а розклад буде оголошено наступного тижня.

"І сьогодні я призначив Кабінет міністрів, який працюватиме до тих пір, поки не буде обрано нового лідера", - пояснив Джонсон.

Поки він офіційно не відмовиться від посади прем'єр-міністра, теоретично Джонсон все ще має ті самі повноваження. Насправді йому зараз бракує повноважень запроваджувати будь-яку радикальну нову політику.

Він як і раніше представлятиме Сполучене Королівство за кордоном і може продовжувати публічні призначення або зміни в своїй команді міністрів.

Одним із останніх дій на посаді, ймовірно, буде присвоєння лицарів і призначення в Палату лордів у його списку почесних відставок.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Великобританії оголосив про свою відставку. Рішення було прийнято після відставок в уряді, що були викликані через скандал з Крісом Пінчером.

Раніше видання Bloomberg назвало головних претендентів на пост прем'єр-міністра Британії.

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Борис Джонсон
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