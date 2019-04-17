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Зеленський заявив про початок розповсюдження квитків на дебати

Новини » Вибори 2019    17.04.2019 - 01:18
Зеленський заявив про початок розповсюдження квитків на дебати
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Володимир Зеленський записав нове відео з приводу підготовки до дебатів на НСК "Олімпійський"

Кандидат в президенти України Володимир Зеленський заявив про початок поширення квитків на дебати на НСК "Олімпійський" у новому відеозверненні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Володимира Зеленського у Facebook.

Як зазначається, на одну людину можна зареєструвати 2 безкоштовні квитки.

"Дебати 2019 19 квітня о 19.00 – вільний доступ. Поширення квитків починається прямо зараз", - сказав він

Зеленський зазначив, що штаб діючого президента Петра Порошенка вимагає установки на НСК "Олімпійський" другої сцени.

"Де ви бачили в світі, щоб два кандидата виступали на двох різних сценах", - зазначив Зеленський.

Він також додав, що в центрі стадіону планується встановити "фан-зону" для вільного доступу глядачів. Однак, як стверджує Зеленський, команда Порошенка виступає проти цього.

 
Дебати!!!

Дебати з приводу дебатів! Вже відкрита можливість зареєструватися на найголовнішу подію країни! Доступні безкоштовні квитки у фан-зону в центрі стадіону: https://debaty2019.org.ua/ Бронюйте негайно! Отримуйте електронний квиток на пошту. На одну людину можна зареєструвати лише 2 безкоштовні квитки. Не дамо нас розділити!!!

Опубліковано Команда Зеленського Вівторок, 16 квітня 2019 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у штабі кандидата в президенти України Володимира Зеленського підтверджують підписання тристоронньої угоди зі штабом чинного президента Петра Порошенка та НСК "Олімпійський" про проведення дебатів 19 квітня. 

РБК-Україна писало, що представники штабів кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського, а також НСК "Олімпійський" сьогодні вранці уклали тристоронню угоду про проведення дебатів. Договір стосувався оренди стадіону на вечір 19 квітня.

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