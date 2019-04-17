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Зеленский заявил о начале распространения билетов на дебаты

Новости » Выборы 2019    17.04.2019 - 01:18
Зеленский заявил о начале распространения билетов на дебаты
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Владимир Зеленский записал новое видео по поводу подготовки к дебатам на НСК "Олимпийский"

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о начале распространения билетов на дебаты на НСК "Олимпийский" в новом видеообращении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского в Facebook.

Как отмечается, на одного человека можно зарегистрировать 2 бесплатные\х билета.

"Дебаты 2019 19 апреля в 19.00 – свободный доступ. Распространение билетов начинается прямо сейчас", - сказал он

Зеленский отметил, что штаб действующего президента Петра Порошенко требует установки на НСК "Олимпийский" второй сцены.

"Где вы видели в мире, чтобы два кандидата выступали на двух разных сценах", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что в центре стадиона планируется установить "фан-зону" для свободного доступа зрителей. Однако, как утверждает Зеленский, команда Порошенко выступает против этого.

 
Дебаты!!!

Дебаты по поводу дебатов! Уже открыта возможность зарегистрироваться на самое главное событие страны! Доступны бесплатные билеты в фан-зону в центре стадиона: https://debaty2019.org.ua/ Заказывайте немедленно! Получайте электронный билет на почту. На одного человека можно зарегистрировать только 2 бесплатные билеты. Не дадим нас разделить!!!

Опубликовано Команда Зеленского Вторник, 16 апреля 2019 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского подтверждают подписание трехстороннего соглашения со штабом действующего президента Петра Порошенко и НСК "Олимпийский" о проведении дебатов 19 апреля.

РБК-Украина писало, что представители штабов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского, а также НСК "Олимпийский" сегодня утром заключили трехстороннее соглашение о проведении дебатов. Договор касался аренды стадиона на вечер 19 апреля.

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