Зеленський розкрив деталі зустрічі з Коломойським

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з олігархом Ігорем Коломойським обговорював ряд питань, в тому числі зниження тарифів. Про це він розповів після виступу на форумі YES, повідомила в Facebook Христина Бердинських.

За його словами, на зустрічі з Коломойським обговорювалося припинення монополії великого бізнесу, а також зниження тарифів на комунальні послуги.

"Всі повинні жити за правилами. Монополій не буде .... для всіх, в тому числі для пана Коломойського. І дійсно, щоб він сприяв тому, щоб ціни, пов'язані з комуналкою, знижувалися... . Всі розуміють, що має бути ринок, і наші європейські партнери дуже хочуть, щоб були ринкові ціни", - зауважив Зеленський.

відео видання "Новое время"

Він також додав, що з Коломойським обговорили питання "Центренерго".

Нагадаємо, цього тижня Зеленський провів зустріч з Коломойським. Як повідомили в Офісі президента, на зустрічі обговорювалося ведення бізнесу в Україні та енергетичну сферу.

Відзначимо, до цього Коломойський в інтерв'ю журналу "Новое время" заявив, що не має впливу на Зеленського. За його словами, вони не є бізнес-партнерами, а їх відносини як між замовником і підрядником.