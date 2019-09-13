Зеленский раскрыл детали встречи с Коломойским

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с олигархом Игорем Коломойским обсуждал ряд вопросов, в том числе снижение тарифов. Об этом он рассказал после выступления на форуме YES в комментарии журналистам.

По его словам, на встрече с Коломойским обсуждалось прекращение монополии крупного бизнеса, а также снижения тарифов на коммунальные услуги.

"Все должны жить по правилам. Монополий не будет …. для всех, в том числе для господина Коломойского. И действительно, чтобы он способствовал тому, чтобы цены, связанные с коммуналкой,… снижались. Все понимают, что должен быть рынок, и наши европейские партнеры очень хотят, чтобы были рыночные цены", - отметил Зеленский.

видео издания "Новое время"

Он также добавил, что с Коломойским обсудили вопросы "Центрэнерго".

Напомним, на этой неделе Зеленский провел встречу с Коломойским. Как сообщили в Офисе президента, на встрече обсуждалось ведение бизнеса в Украине и энергетическую сферу.

Отметим, до этого Коломойский в интервью журналу "Новое время" заявил, что не имеет влияния на Зеленского. По его словам, они не являются бизнес-партнерами, а их отношения были как между заказчиком и подрядчиком.