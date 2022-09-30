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Зеленский о ракетных атаках РФ на гражданских: так могут поступать только законченные террористы

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ракетные удары российской армии 30 сентября. Он заявил, что такие зверства могут совершать только террористы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.

Глава государства отметил, что оккупанты свирепствуют, поэтому бьют по украинским регионам из реактивных систем залпового огня и беспилотников. Сегодня ночью под вражеские обстрелы попали Запорожская, Николаевская и Днепропетровская области.

"Так могут поступать только законченные террористы, которым не должно быть места в цивилизованном мире. Враг свирепствует и пытается отомстить за нашу несокрушимость и свои неудачи. Цинически уничтожает мирных украинцев, ведь давно потерял все человеческое. Кровожадные подонки", - добавил Зеленский.

Фото: оккупанты 30 сентября обстреляли Николаев, Запорожье и Днепр (t.me/V_Zelenskiy_official)

Сегодняшние удары оккупантов

Николаев

Ночью российские войска выпустили не менее двух ракет С-300. Они попали в девятиэтажку. Под завалами оказались люди, а на месте попадания возник пожар. В результате атаки ранения получили восемь человек.

Днепр

Оккупанты обстреляли город из "Искандеров". Ракеты попали в транспортное предприятие, в результате чего сгорели 52 автобуса, еще 98 - повреждены. Также пострадали другие расположенные рядом здания. Ранения получили пять человек.

Запорожье

Утром россияне выпустили 16 ракет по гражданской гуманитарной колонне, которая должна была отправиться на временно оккупированную территорию. В результате обстрела погибли 23 человека, еще 28 получили ранения.

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