Зеленський про ракетні атаки РФ на цивільних: так можуть чинити лише закінчені терористи

Глава держави зазначив, що окупанти лютують, тому б'ють по українських регіонах із реактивних систем залпового вогню та безпілотників. Сьогодні вночі під ворожі обстріли потрапили Запорізька, Миколаївська та Дніпропетровська області.

"Так можуть чинити лише закінчені терористи, яким не має бути місця в цивілізованому світі. Ворог лютує та намагається помститися за нашу незламність і свої невдачі. Цинічно знищує мирних українців, адже давно втратив усе людське. Кровожерливі покидьки", - додав Зеленський.

Фото: окупанти 30 вересня обстріляли Миколаїв, Запоріжжя та Дніпро (t.me/V_Zelenskiy_official)

Сьогоднішні удари окупантів

Миколаїв

Вночі російські війська випустили щонайменше дві ракети С-300. Вони влучили у дев'ятиповерхівку. Під завалами опинилися люди, а на місці влучання виникла пожежа. В результаті атаки поранення отримали вісім осіб.

Дніпро

Окупанти обстріляли місто з "Іскандерів". Ракети влучили у транспортне підприємство, внаслідок чого згоріли 52 автобуси, ще 98 - пошкоджені. Також постраждали інші будівлі, розташовані поруч. Поранення отримали п'ятеро осіб.

Запоріжжя

Вранці росіяни випустили 16 ракет по цивільній гуманітарній колоні, яка повинна була вирушити на тимчасово окуповану територію. Внаслідок обстрілу загинули 23 особи, ще 28 отримали поранення.