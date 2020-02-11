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Зеленський про Путіна: він розуміє, що треба закінчити війну на Донбасі

Новини » Політика     11.02.2020 - 13:14
Зеленський про Путіна: він розуміє, що треба закінчити війну на Донбасі
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський вважає, що ескалація в Україні може призвести до внутрішнього конфлікту в Росії

Президент України Володимир Зеленський вважає, що президент Росії Володимир Путін розуміє, що війну на Донбасі треба закінчити. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави "Інтерфакс-Україна".

За словами Зеленського, на нормандської зустрічі в Парижі 9 грудня Путін зрозумів його.

"Незважаючи на всі дані розвідки. Мені здається, що він мене зрозумів. І він розуміє, що треба закінчити цю війну", - сказав Зеленський.

Крім того, Зеленський вважає, що "ескалація та захоплення такої великої країни, як Україна - це, я впевнений, єдиний реально небезпечний крок для Росії, що може призвести до внутрішнього жорсткого конфлікту в Росії" і "саме це і може їх зупинити".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Кремлі назвали свого куратора по Україні, ним є заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак. Раніше питаннями України в РФ займався помічник Путіна Владислав Сурков.

Відзначимо, вчора Андрій Єрмак, який сьогодні призначений головою Офісу президента України, заявляв, що Козак більше налаштований на діалог з Україною, ніж Сурков.

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Новини України Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінДонбас
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