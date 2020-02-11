Єрмак заявив, що Козак більше налаштований на діалог з Україною, чим Сурков

Ілюстративне фото (niklife.com.ua)

Єрмак зазначив, що без конструктивного діалогу з Козаком, не відбувся обмін полоненими

Заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак більше налаштований на діалог з Україною, ніж помічник Володимира Путіна Владислав Сурков. Про це в ефірі телеканалі "Україна 24" повідомив помічник президента Зеленського Андрій Єрмак.

Він зазначив, що без конструктивного діалогу з Козаком, не відбувся би обмін утримуваними особами, в ході якого в Україну повернулися українські моряки.

"Я з ним зустрічався. Мені здається, він більше налаштований на діалог, і з тих питань, по яких я з ним комунікував, я можу сказати, що у нас було конструктивне спілкування, без якого, мабуть, не відбулося б те, що сталося", - сказав Єрмак.

У той же час помічник Зеленського підкреслив, що поки він бачив тільки указ про призначення Козака заступник голови адміністрації Путіна, але не бачив указу про звільнення Суркова від посади помічника президента РФ.

Зазначимо, що, на думку експертів, Козак буде займатися в Кремлі "українським напрямом" замість Суркова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що економічний куратор ОРДЛО Дмитро Козак пішов з уряду Росії на посаду в адміністрацію Путіна.

На посаді віце-прем'єра Козак брав участь у підготовці обміну полоненими між Україною і Росією, який відбувся 7 вересня, і брав участь у переговорах про транзит газу через Україну в Європу.

Раніше стало відомо, що Владислав Сурков вирішив піти з державної служби з-за "зміни курсу на українському напрямку". Пєсков спростував цю інформацію.