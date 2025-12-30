Намерения Путина в отношении Украины

Отметим, что за более чем десять лет агрессии российский диктатор Владимир Путин ни разу не демонстрировал уважения к суверенитету Украины. Наоборот - Россия последовательно уничтожает украинские города, инфраструктуру и мирное население. Бахмут, Волчанск, Часов Яр, удары по Покровску и другим населенным пунктам являются наглядным доказательством истинных намерений Кремля.

Украинцы убеждены, что Путин все делает для того, чтобы Украина исчезла как независимое государство. Речь идет о попытке стереть Украину с политической и исторической карты мира, сломать украинскую идентичность, язык и культуру.

Однако 29 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы хочет видеть Украину успешной.

И это после того, как стало известно, что Путин приказал продолжать наступление на Запорожье на фоне мирных переговоров.

Поскольку российские генералы часто врут диктатору Владимиру Путину о ситуации на фронте, то на этом фоне у главы Кремля появляется вера в то, что Россия якобы может победить Украину.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем готов говорить с российским диктатором Владимиром Путиным в случае, если такой разговор вообще станет возможным.