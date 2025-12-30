Зеленский о Путине: пусть строит в РФ такой "успех", как он сделал в Бахмуте и Волчанске

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление российского диктатора Владимира Путина о желании видеть Украину успешной.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, отвечая на вопрос журналистов.
Зеленский отметил, что никто в мире не верит словам российского диктатора
"Я не знаю, что Путин говорил Трампу, возможно, и говорил подобные слова. Но веры в это - ноль", - подчеркнул Зеленский.
Президент добавил, что если успехом Путина считать то, что он делает в Бахмуте, Волчанске, Чосовом Яру и сейчас в Покровске, то такой "успех" они могут строить у себя в России, а не в Украине.
Отметим, что за более чем десять лет агрессии российский диктатор Владимир Путин ни разу не демонстрировал уважения к суверенитету Украины. Наоборот - Россия последовательно уничтожает украинские города, инфраструктуру и мирное население. Бахмут, Волчанск, Часов Яр, удары по Покровску и другим населенным пунктам являются наглядным доказательством истинных намерений Кремля.
Украинцы убеждены, что Путин все делает для того, чтобы Украина исчезла как независимое государство. Речь идет о попытке стереть Украину с политической и исторической карты мира, сломать украинскую идентичность, язык и культуру.
Однако 29 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы хочет видеть Украину успешной.
И это после того, как стало известно, что Путин приказал продолжать наступление на Запорожье на фоне мирных переговоров.
Поскольку российские генералы часто врут диктатору Владимиру Путину о ситуации на фронте, то на этом фоне у главы Кремля появляется вера в то, что Россия якобы может победить Украину.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем готов говорить с российским диктатором Владимиром Путиным в случае, если такой разговор вообще станет возможным.