Зеленский заявил, что Украина как никогда близка к миру

Украине удалось отстоять свое государство и независимость. По состоянию на сейчас страна близка к миру как никогда за почти три года полномасштабной войны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию Associated Press.

"Мы боремся, мы живем, мы делаем все, чтобы приблизить мир. Мы к этому близко как никогда на протяжении этих трех лет войны. Мы отстояли свое государство, независимость, страну, столицу, много разных городов и сел. К сожалению, мы потеряли много людей. Я очень горжусь героическими нашими людьми. Кто мог все это представить? Никто. Кто мог обо всем этом знать, обо всех этих последствиях? Никто", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что "мы должны сделать все", чтобы жизнь в Украине стабилизировалась и чтобы был мир у всех украинцев.

"Я думаю, что это самое главное", - добавил он.