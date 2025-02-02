Генсек НАТО назвал первый шаг для возобновления Украиной переговоров с РФ

На момент возобновления переговоров с РФ необходимо, чтобы Украина находилась "в наилучшем возможном положении". А для этого необходима постоянная поддержка.

"Давайте не будем наивными в отношении Путина. Стоит только посмотреть, что произошло в Буче. Поэтому, если мирное соглашение будет достигнуто, оно должно быть устойчивым. Мы должны сделать так, чтобы он никогда, никогда больше не завоевал даже одного квадратного километра Украины", - считает он.

Рютте также описал шаги, которые позволят этого достичь.

"Шаг первый: мы должны обеспечить, чтобы Украина находилась в наилучшем возможном положении. Мы должны продолжать поддерживать их (украинцев, - ред) оружием и обучать солдат. И если они однажды хотят договориться о мире, они должны посадить Путина за стол переговоров", - сказал генсек НАТО.

При этом Рютте не смог точно описать, как будут продолжаться эти дискуссии.

"У меня уже есть идеи, как может выглядеть эта композиция. Но мы не хотим сделать Путина умнее, чем он есть. Мы откроем из этого маленький секрет. Только конец известен: после этого Путин никогда больше не попытается", - заверил он.