НАТО определило Россию долгосрочной военной угрозой: что это значит для Европы и США
Разведывательное сообщество стран НАТО пришло к выводу, что Россия является долгосрочной военной угрозой для Альянса, а следовательно, и для всей североатлантической безопасности, включая США.
Как сообщает РБК-Украина, об этом министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис рассказал на пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве 1 апреля.
По его словам, Россия десятилетиями готовилась к противостоянию с НАТО, и эта тенденция не изменилась. Об этом свидетельствует полная жестокость тех военных сил, которые россияне используют, после начала полномасштабного вторжения в Украину.
"Теперь мы можем оценить, что их военные силы используются и для политических целей. Эти политические цели очевидны. Путин уже несколько раз их называл", - подчеркнул Будрис.
В частности, по словам Будриса, Кремль стремится вытеснить США из Европы, подорвать инфраструктуру Альянса и не допустить процветания стран Балтии.
"Это долгосрочная цель для России. Мы оцениваем угрозу, намерение и возможности. Намерение очевидно. Он об этом объективно говорит. И способности тоже он развивает. Поэтому угроза реальная и долгосрочная. И мы должны обеспечить сдерживание", - пояснил он.
Будрис подчеркнул, что НАТО, как и Украина, имеет только три варианта взаимодействия с Россией: война, угрозы или оккупация.
"Чтобы избежать последнего, необходимо быть в позиции сдерживания, иначе мы окажемся в состоянии войны", - заявил он.
В этом контексте он назвал поддержку Украины и ее будущее членство в НАТО ключевыми элементами безопасности региона.
"Нет иллюзии об их намерении. Какие истории они не рассказывали бы о сотрудничестве, им никто не нужен. Им нужны территории, они хотят подчинять соседей. Вот с кем мы имеем дело. Поэтому сейчас наша обязанность убедить европейских партнеров инвестировать в оборону больше и отстраивать наши сильные стороны, чтобы мы были эффективны против россиян", - подытожил Будрис.
Путин готовится к войне с НАТО
Напомним, в новом докладе Федеральной разведывательной службы Германии и Бундесвера говорится о том, что российские власти, скорее всего, готовятся к масштабной войне против НАТО.
Там указано, что российский диктатор Владимир Путин воспринимает отношения с Западом как системный конфликт, именно поэтому он готов использовать силу для достижения своих целей.
Также президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия может осуществить новое нападение через несколько лет. По его мнению, у Литвы есть четыре-пять лет для подготовки.
Интересно и то, что глава минобороны Германии Борис Писториус также допустил возможность войны между Россией и НАТО и призвал союзников быть готовыми к потенциальным угрозам.
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