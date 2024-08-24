Зеленский: Путин пытается удержать оккупированные земли Украины и бомбит свои села, браво

Российский диктатор Владимир Путин сейчас бомбит свои же села и даже не думает о судьбе своих граждан. Однако даже при этом он до сих пор держится за оккупированные территории в Украине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве, сообщает РБК-Украина .

"Как это влияет на уменьшение войск РФ в Украине, что Путин будет опрокидывать войска в Курскую область. Я думаю, что это важное заключение. Я говорил об этом сегодня коллегам", - сообщил Зеленский.

Он объяснил, что одна из целей операции - показать, кто такой Путин.

"Тем государствам, которые еще не поняли, зачем он пришел на территорию нашего государства. Показать их обществам, что для него дороже - оккупация территорий Украины или защита своего населения. И я рад, что то, что мы говорили партнерам, мы показали на практике", - подчеркнул глава Украины.

Он также отметил, что прямо сейчас Путин думает о том, как удержать захваченные им территории Украины, а не о том, что будет с его гражданами в Курской области.

"Он до сих пор думает, как удержать захваченные территории. И не думает, как защищать своих людей. Он бомбит сейчас свои села. Просто браво. Его люди там в шоке, что они верили в этого демона", - подчеркнул президент.