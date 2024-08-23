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Российские власти призвали жителей Рыльска эвакуироваться "пока это возможно"

Пятница 23 августа 2024 09:50
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Российские власти призвали жителей Рыльска эвакуироваться "пока это возможно" Фото: указатель "Дьяконово, Рыльск, Суджа" (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Российские власти призывают местных жителей Рыльска уехать в другие регионы РФ и не ждать "до последнего". Пугают приходом якобы "нацистов" и клевещут на ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание ASTRA.

Советник губернатора Курской области и "военкор" Роман Алехин обратился к жителям приграничного города Рыльск с экстренным призывом эвакуироваться.

В сообщении, опубликованном в своем Telegram-канале, Алехин подчеркнул необходимость покинуть город, "пока это возможно".

Он сравнил ситуацию с другими приграничными городами, такими как Суджа, Коренево и Глушково, призывая жителей Рыльска не тянуть и "не ждать до последнего".

Он запугал местное население тем, что ВСУ якобы являются "нацистами", "совершающими преступления" против гражданских. Однако РБК-Украина пообщалось с жителями российских пограничных городов, которые находятся под контролем ВСУ. Они не только обвиняют власть в Москве в том, что "их бросили", но и благодарят украинских военных за помощь.

" Я вообще к властям не отношусь положительно, потому что вся их власть только для себя, а о народе никто не думает. Хорошо, что вы привезли поесть, и хлеба, и воды. И разрешаете по магазинам ходить, и везде. Ребята вот такие! И по магазинам нас возили на машинах. Хорошие ребята. Очень", - сказала местная жительница Нина.

Ситуация в Курской области

С 6 августа идет операция ВСУ в Курской области, главной целью которой является создание буферной зоны. Журналисты The New York Times в своем материале, ссылаясь на источники, заявили, что отношение местных жителей в регионе к российским властям, особенно к диктатору Владимиру Путину становится все более негативным.

Украинские воины продолжают свое продвижение в Курской области. Вчера, 22 августа, стало известно, что они взяли под контроль еще один населенный пункт. Общее количество населенных пунктов, которые сейчас находятся под контролем ВСУ, в регионе превысило 90.

"Мы все должны понимать: чтобы выгнать оккупанта с нашей земли, мы должны создавать российскому государству больше проблем на его территории", - отметил вчера президент Украины Владимир Зеленский на Ветеранском форуме.

Подробности о "Курском прорыве", его целях и целях узнайте в комментарии эксперта Центра оборонных стратегий Виктора Кевлюка для РБК-Украина.

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