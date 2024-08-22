Россия не просила организовать гуманитарный коридор из Курской области, - Верещук

Российская Федерация не просила о гуманитарном коридоре для эвакуации людей из Курской области. Москва не обращалась ни к Украине, ни к Красному Кресту.

Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Мы-Украина ".

"Нет обращений российских властей. Мы свой мандат выполнили, мы объявили о такой возможности, а дальше Россия должна была это сделать - и этого не делает", - отметила Верещук.

Напомним, что Украина еще 14 августа заявила о готовности открыть гуманитарные коридоры в Курской области.

Позже стало известно, что Украина уже прорабатывает возможность маршрута гуманитарного коридора для гражданских из Курской области в Сумы. Еще тогда Верещук отметила, что есть возможность по гуманитарному коридору в сторону Российской Федерации. Впрочем, это удалось реализовать только в случае соответствующего официального запроса с российской стороны.

Следует также напомнить, что сегодня Украина сообщила, что при необходимости обеспечит образование детям в Курской области.

Бои в Курской области

Напомним, с начала месяца в Курской области идут бои. Известно, что на территорию региона зашли украинские военные. Они уже вытеснили российских оккупантов из ряда населенных пунктов.

С начала "курской операции" в сети появлялись видео, как жители приграничных населенных пунктов Курской области жаловались, что местные власти не помогают им в эвакуации.

Следует также отметить, что и сама тактика украинских военных значительно отличается от российской, ведь, в отличие от оккупантов, бойцы ВСУ не разрушают дотла российские города и села и не убивают мирных жителей РФ.

Как сообщалось, украинский президент Владимир Зеленский сегодня отреагировал на операцию в Курской области.

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